Qua des Ormeaux, le samedi 18 septembre à 10:00

**Découvrez les berges de la Soulondres, leur biodiversité ainsi que les constructions humaines liées à l’exploitation de l’eau et leur apport avec Jean Pablo, ambassadeur de la biodiversité de l’association Oeuvre d’Eau et Gérard Mareau du Groupe Archéologique Lodévois.** _Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme du Lodévois._

Départ du Quai des Ormeaux, réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme du Lodévois.

Partez en balade sur les berges de la Soulondres avec l’association Oeuvre d’Eau et le Groupe Archéologique Lodévois. Une visite à deux voix entre biodiversité et architecture. Qua des Ormeaux Quai des Ormeaux, 34700, Lodève Lodève Hérault

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00

