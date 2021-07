Visite guidée “Reflets de Rome” Musée des Beaux-Arts, 18 septembre 2021, Nîmes.

Visite guidée “Reflets de Rome”

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée des Beaux-Arts

Partez à la découverte de l’Antiquité à travers l’aspect pittoresque de la ruine. Après l’observation des monuments antiques dans les peintures italiennes et hollandaises du XVIIIe siècle du musée des Beaux-Arts, la visite se poursuit en ville face aux Arènes et la Maison Carrée, sujet de nombreuses gravures, pour confronter l’image et le regard du dessinateur et du graveur à la réalité du monument. Samedi et dimanche à 14h – Durée 2h Sur réservation, à partir du 13 Septembre au 04 66 76 70 61

Réservation à partir du 13 Septembre, durée : 2h

Partez à la découverte de l’Antiquité à travers l’aspect pittoresque de la ruine. Après le musée, la visite se poursuit en ville face aux Arènes et la Maison Carrée.

Musée des Beaux-Arts Rue de la Cité Foulc, 30000 Nîmes Nîmes Gard



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T16:00:00