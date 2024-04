Visite guidée : randonnée histoire et nature Château de Gaillon Gaillon, samedi 1 juin 2024.

Visite guidée : randonnée histoire et nature Rendez-vous aux jardins 2024 1 et 2 juin Château de Gaillon Prévoir de bonnes chaussures.

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Partez à la découverte des espaces naturels qui entourent aujourd’hui et composaient autrefois les propriétés du château, afin d’explorer ces différents espaces et échanger entre patrimoine Historique et Naturel.

Attention, cette visite nécessite d’être bien chaussé et a la contrainte de devoir s’adpater au dénivelé naturel du parc du château et ses alentours.

Premier château de la Renaissance en France, Gaillon est accompagné, dès le XVIe siècle, par un ensemble de jardins remarquables. Jardins nourriciers, jardins d'agrément, parc de chasse, s'étendent aujourd'hui sur plus de trente hectares. Entièrement à restaurer, leur ouverture progressive au public permet de découvrir les principales structures et vues héritées d'une époque fastueuse. Les archevêques de Rouen, propriétaires de Gaillon jusqu'à la Révolution, y reçurent Louis XII, François Ier, Louis XVI comme Benjamin Franklin.

©Marion Maureille