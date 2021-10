Quimperlé Quimperlé Finistère, Quimperlé Visite guidée – Randonnée “De riches découvertes en forêt de Carnoët” Quimperlé Quimperlé Catégories d’évènement: Finistère

Quimperlé

Visite guidée – Randonnée “De riches découvertes en forêt de Carnoët” Quimperlé, 3 novembre 2021, Quimperlé. Visite guidée – Randonnée “De riches découvertes en forêt de Carnoët” 2021-11-03 – 2021-11-03 Parking de l’Auberge de Toulfoën Lieu-dit La Plaine

Quimperlé Finistère Quimperlé Une randonnée pour éclairer des trésors insoupçonnés. La forêt de Carnoët présente une grande richesse archéologique, historique et légendaire. Vous pourrez admirer leur caractère imposant et spectaculaire ou au contraire, parfois presque indétectable sans un œil averti. +33 2 98 39 67 28 Une randonnée pour éclairer des trésors insoupçonnés. La forêt de Carnoët présente une grande richesse archéologique, historique et légendaire. Vous pourrez admirer leur caractère imposant et spectaculaire ou au contraire, parfois presque indétectable sans un œil averti. dernière mise à jour : 2021-10-12 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Quimperlé Autres Lieu Quimperlé Adresse Parking de l'Auberge de Toulfoën Lieu-dit La Plaine Ville Quimperlé lieuville 47.84648#-3.54921