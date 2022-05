Visite guidée : Rando patrimoine à Montmeyran Montmeyran Montmeyran Catégories d’évènement: Drôme

Montmeyran

2022-08-21 10:00:00

2022-08-21 10:00:00 10:00:00 – 2022-08-21

Montmeyran Drôme EUR Cette boucle au-dessus et autour du village actuel de Montmeyran permettra d’évoquer la présence d’un ancien village perché sur le coteau autour de son château et de profiter de la vue pour faire une lecture de paysage au pied de la Vierge du Vœu. Montmeyran

