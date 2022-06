Visite guidée – Rando-kayak sur le Bélon Moëlan-sur-Mer, 27 juillet 2022, Moëlan-sur-Mer.

Visite guidée – Rando-kayak sur le Bélon

Domaine de Beg Porz Lieu-dit Beg Porz Moëlan-sur-Mer Finistère Lieu-dit Beg Porz Domaine de Beg Porz

2022-07-27 – 2022-07-27

Lieu-dit Beg Porz Domaine de Beg Porz

Moëlan-sur-Mer

Finistère

Moëlan-sur-Mer

Embarquez pour une visite guidée en kayak et découvrez une histoire plus que millénaire dans un cadre naturel exceptionnel.

Visite encadrée par un animateur kayak et une guide-conférencière

pays-art-histoire@quimperle-co.bzh +33 2 98 39 67 28

Embarquez pour une visite guidée en kayak et découvrez une histoire plus que millénaire dans un cadre naturel exceptionnel.

Visite encadrée par un animateur kayak et une guide-conférencière

Lieu-dit Beg Porz Domaine de Beg Porz Moëlan-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-06-23 par