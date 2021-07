Visite guidée : Quintin, Petite Cité de caractère Quintin, 5 août 2021-5 août 2021, Quintin.

Visite guidée : Quintin, Petite Cité de caractère 2021-08-05 – 2021-08-05 Place 1830 Bureau d’Information Touristique

Quintin Côtes d’Armor

Laissez-vous guider au cœur de Quintin, Petite Cité de Caractère® qui saura vous étonner par sa richesse acquise à travers les siècles. Découvrez les vestiges de la fortification de l’ancienne ville close, ses maisons à pans de bois, ses rues étroites, et faites un bond au cœur de l’âge d’or de la période toilière qui a fait la renommée de Quintin pendant plus de deux siècles. En bref, un savant mélange d’histoire, d’architecture et d’anecdotes !

Sur réservation.

quintin@baiedesaintbrieuc.com +33 2 96 74 01 51 https://www.baiedesaintbrieuc.com/decouvrir-la-baie-de-saint-brieuc/

