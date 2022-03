Visite guidée – Quimperlé de bas en haut Quimperlé Quimperlé Catégories d’évènement: Finistère

Visite guidée – Quimperlé de bas en haut Devant l'office de tourisme 3 Place Charles de Gaulle Quimperlé

2022-04-28 – 2022-04-28 Devant l'office de tourisme 3 Place Charles de Gaulle

Quimperlé Finistère À la confluence de deux rivières, l’Ellé et l’Isole qui forment la Laïta, Quimperlé se dévoile de la basse ville à la haute ville en empruntant ruelles pavées, escaliers et ponts. Plongez dans l’histoire de cette ville historique, de l’abbaye de Sainte-Croix à l’église Notre-Dame de L’Assomption. Réservation obligatoire. Durée : 2h +33 2 98 39 67 28 À la confluence de deux rivières, l’Ellé et l’Isole qui forment la Laïta, Quimperlé se dévoile de la basse ville à la haute ville en empruntant ruelles pavées, escaliers et ponts. Plongez dans l’histoire de cette ville historique, de l’abbaye de Sainte-Croix à l’église Notre-Dame de L’Assomption. Réservation obligatoire. Durée : 2h Devant l’office de tourisme 3 Place Charles de Gaulle Quimperlé

