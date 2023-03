Visite guidée Quenne Quenne Catégories d’Évènement: Quenne

Yonne

Visite guidée, 6 mai 2023, Quenne Quenne. Visite guidée Place de l’église Quenne Yonne

2023-05-06 – 2023-05-06 Quenne

Yonne Quenne 5 5 EUR Direction Quenne pour une visite inédite de ce charmant village. De l’église du XIIe siècle en passant par ses paysages authentique, ne manquez pas le rendez-vous ! Quenne

dernière mise à jour : 2023-02-20 par

Détails Catégories d’Évènement: Quenne, Yonne Autres Lieu Quenne Adresse Place de l'église Quenne Yonne Ville Quenne Quenne Departement Yonne Lieu Ville Quenne

Quenne Quenne Quenne Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/quenne quenne/

Visite guidée 2023-05-06 was last modified: by Visite guidée Quenne 6 mai 2023 Place de l'église Quenne Yonne Quenne Yonne

Quenne Quenne Yonne