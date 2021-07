Nîmes Place de la placette Gard, Nîmes Visite guidée « Quartier de la Placette » Place de la placette Nîmes Catégories d’évènement: Gard

Nîmes

Visite guidée « Quartier de la Placette » Place de la placette, 18 septembre 2021, Nîmes. Visite guidée « Quartier de la Placette »

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Place de la placette

Découvrez la vie quotidienne de ce quartier populaire de la ville. Vous traverserez les siècles, de l’Antiquité à nos jours en passant par le Moyen Âge. Partez à la rencontre de patrimoines variés à la fois modestes et historiques. Sur le chemin, vous croiserez des personnalités célèbres qui ont façonnées l’histoire de Nîmes. Samedi et dimanche à 10h – durée 2h Visite proposée par l’association Passionnément Patrimoine Rdv place de la Placette Découvrez la vie quotidienne de ce quartier populaire de la ville. Vous traverserez les siècles, de l’Antiquité à nos jours en passant par le Moyen Âge. Place de la placette place de la Placette, 30000 Nîmes Nîmes La Placette Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gard, Nîmes Autres Lieu Place de la placette Adresse place de la Placette, 30000 Nîmes Ville Nîmes lieuville Place de la placette Nîmes