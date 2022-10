Visite guidée quartier Belle Epoque (l’après-midi) Bagnoles de l’Orne Normandie Bagnoles de l'Orne Normandie Catégories d’évènement: Bagnoles de l'Orne Normandie

Orne Balade dans le quartier Belle Epoque, à la découverte de l’architecture de villégiature de la fin 19ème. Le quartier était apprécié par la bourgeoisie de l’époque pour le charme et l’élégance de ses villas, il est caractérisé par l’utilisation de matériaux locaux et par l’emploi de couleurs rappelant les éléments naturels : le tout obéissant à un cahier des charges très strict. Départ: Office de Tourisme. Durée: 1h. Informations complémentaires : circuit pédestre en ville – niveau de difficulté : facile

Inscription avant 11h30 le jour même à l’Office de Tourisme.

(mini. 4 personnes / max 9)

