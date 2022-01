Visite guidée quartier Bagnoles Lac (le matin) Bagnoles de l’Orne Normandie Bagnoles de l'Orne Normandie Catégories d’évènement: Bagnoles de l'Orne Normandie

Bagnoles de l’Orne Normandie Orne Venez écouter l’histoire de « Bagnolles » qui appartenait à Couterne-les-Bains et comprendre l’évolution de cet ancien hameau devenu une ville au charme élégant de la Belle Epoque. Informations complémentaires : circuit pédestre en ville – niveau de difficulté : moyen

Inscription avant 11h le jour même (mini. 4 personnes / max 9) 18h la veille pour les visites du matin

Venez écouter l'histoire de « Bagnolles » qui appartenait à Couterne-les-Bains et comprendre l'évolution de cet ancien hameau devenu une ville au charme élégant de la Belle Epoque. Informations complémentaires : circuit pédestre en ville – niveau de difficulté : moyen

Inscription avant 11h le jour même (mini. 4 personnes / max 9) 18h la veille pour les visites du matin.

tourisme@bagnolesdelorne.com +33 2 33 37 85 66 https://www.bagnolesdelorne.com/

