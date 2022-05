Visite guidée : Quand les statues vous parlent, 7 mai 2022, .

Visite guidée : Quand les statues vous parlent

2022-05-07 15:00:00 – 2022-05-07 16:30:00

Aux abords de la cathédrale, on entend le murmure des statues imposantes… Laissez-vous porter au fil de l’histoire par le plus grand ensemble de sculptures des XIIe et XIIIe siècles. Les personnages s’animent d’un sourire, d’un regard à l’intention du visiteur et vous dévoilent leurs symboles et mystères. Un moment suspendu à la découverte des portails de la cathédrale dorés par le soleil, et des statues qui les habitent… elles ont tellement de choses à vous raconter !

Visite en extérieur uniquement. Vous pourrez entrer librement dans la cathédrale à l’issue de la visite.

Dans le cadre de son classement au Patrimoine mondial du l’UNESCO, l’Office de Tourisme de Chartres Métropole vous propose un cycle de visites guidées sur différentes thématiques par ses guides-conférenciers.

