du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Quais du Verdanson

Retour aux origines du street art à travers un parcours exclusivement dédié au graffiti dans les quais du Verdanson. Les graffeurs s’y entraînent, leur talent créateur s’y révèle et éclate aux yeux des initiés. Du lettrage classique aux figures et formes géométriques, venez découvrir des artistes locaux mais aussi internationaux.

Durée : 45 min, départ toutes les heures, préinscription obligatoire à l’Office du Tourisme ou au 04 67 60 60 60

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

