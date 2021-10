Visite guidée proposée par le Musée Historique de Biarritz Biarritz, 9 octobre 2021, Biarritz.

Visite guidée proposée par le Musée Historique de Biarritz 2021-10-09 – 2021-10-09 Musée Historique de Biarritz 14 Rue Broquedis

Biarritz Pyrénées-Atlantiques

ILBARRITZ MOURISCOT

Commenté par l’Historien d’Art Jean-Loup Ménochet

C’est ici, qu’entre deux siècles, un visionnaire a bâti un domaine unique en son genre. Son dernier vestige, la triste carcasse d’un château rouillé au sommet de la colline, entretient le mystère… Mais autrefois, sur une soixantaine d’hectares, au sud de Biarritz, de bien curieuses galeries parcouraient le site, reliant ente eux d’étranges pavillons d’opérette, des belvédères sublimes et autres salles à manger panoramiques. Temple de la cure hygiéno-diététique – en réalité un projet utopique incompris – la propriété a donné naissance à un nouveau quartier, en limite des communes de Bidart et Biarritz. Entre vestiges inattendus et architectures contemporaines, quel avenir pour un quartier en pleine mutation ?

Inscription préalable obligatoire au Musée : 05 59 24 86 28

Lieux de RDV donnés sur inscription

