le dimanche 19 septembre à 15:00

### La Chapelle faisait partie d’une ancienne commanderie de templiers nommé « du Dognon » située au cœur des collines du Blanzacais. Construite au milieu du XIIe siècle, elle a su conserver un ensemble pictural illustrant les combats des Croisés.

Tarif: 3 € Sans réservation. Visite guidée de 45 mn. Départ toutes les heures.

La Chapelle faisait partie d'une ancienne commanderie de templiers nommé « du Dognon » située au cœur des collines du Blanzacais. Chapelle des templiers de Cressac Lieu dit "Le temple" Cressac-Porcheresse,16110 Côteaux-du-Blanzacais

