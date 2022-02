Visite guidée « Promenons-nous dans les bois » bois d’Auch Auch Catégories d’évènement: Auch

Gers

Visite guidée « Promenons-nous dans les bois » bois d’Auch, 5 juin 2022, Auch. Visite guidée « Promenons-nous dans les bois »

bois d’Auch, le dimanche 5 juin à 15:00

Venez prendre un bon bol d’air pur au bois d’Auch ! Faites connaissance avec cet écrin de verdure qui fourmille d’histoires (ou d’Histoire ?) et de légendes. De la fontaine aux loups à la casse de la Démore, mettez vos sens en éveil pour cette balade originale à vivre en famille ou entre amis.

Nombre de places limité. Pas de réservation. Masque obligatoire.

Rendez-vous au bois d’Auch pour percer ses mystères ! bois d’Auch 901, chemin du bois d’Auch Auch Gers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-05T15:00:00 2022-06-05T16:30:00

