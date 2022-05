Visite guidée: “Promenade le long des canaux de Châteauvert” Valence Valence Catégories d’évènement: Drôme

Valence

Visite guidée: “Promenade le long des canaux de Châteauvert” Valence, 10 juillet 2022, Valence. Visite guidée: “Promenade le long des canaux de Châteauvert” historique Place de la paix Valence

2022-07-10 10:00:00 – 2022-07-10 historique Place de la paix

Valence Drôme EUR Un important réseau de canaux et petits ruisseaux traversent et agrémentent différentsquartiers de Valence dont celui de Châteauvert. Cette balade propose de découvrir l’histoire et les usages de ces petits cours d’eau. historique Place de la paix Valence

dernière mise à jour : 2022-05-04 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Valence Autres Lieu Valence Adresse historique Place de la paix Ville Valence lieuville historique Place de la paix Valence Departement Drôme

Valence Valence Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valence/

Visite guidée: “Promenade le long des canaux de Châteauvert” Valence 2022-07-10 was last modified: by Visite guidée: “Promenade le long des canaux de Châteauvert” Valence Valence 10 juillet 2022 Drôme Valence

Valence Drôme