Visite guidée: “Promenade le long des canaux de Bourg-lès-Valence” Bourg-lès-Valence Bourg-lès-Valence Catégories d’évènement: Bourg-lès-Valence

Drôme

Visite guidée: “Promenade le long des canaux de Bourg-lès-Valence” Bourg-lès-Valence, 26 août 2022, Bourg-lès-Valence. Visite guidée: “Promenade le long des canaux de Bourg-lès-Valence” Bourg-lès-Valence

2022-08-26 18:00:00 18:00:00 – 2022-08-26

Bourg-lès-Valence Drôme Bourg-lès-Valence EUR Au cœur des quartiers de Chony et du Vieux Bourg, une flânerie sur la trace des canaux, mémoires d’un passé artisanal et industriel, réservoirs de biodiversité et de fraîcheur dans un paysage urbain. Bourg-lès-Valence

dernière mise à jour : 2022-05-04 par

Détails Catégories d’évènement: Bourg-lès-Valence, Drôme Autres Lieu Bourg-lès-Valence Adresse Ville Bourg-lès-Valence lieuville Bourg-lès-Valence Departement Drôme

Bourg-lès-Valence Bourg-lès-Valence Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bourg-les-valence/

Visite guidée: “Promenade le long des canaux de Bourg-lès-Valence” Bourg-lès-Valence 2022-08-26 was last modified: by Visite guidée: “Promenade le long des canaux de Bourg-lès-Valence” Bourg-lès-Valence Bourg-lès-Valence 26 août 2022 Bourg-lès-Valence Drôme

Bourg-lès-Valence Drôme