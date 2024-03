Visite guidée privilège des coulisses de la passe à poissons Gambsheim, mercredi 15 mai 2024.

Sur réservation uniquement

Passage309 et son partenaire scientifique, l’Association Rhin Meuse Migrateurs, proposent aux visiteurs une visite exceptionnelle pour découvrir la face cachée de la passe à poissons !

Au détour d’une porte de service, les visiteurs sont invités à rejoindre les coulisses du site. Traverser les zones techniques, s’approcher de la nasse de piégeage et découvrir le local de comptage.

Cette visite exclusive d’une heure est ponctuée d’informations sur les installations techniques que les visiteurs rencontrent au cours de la visite, sur le fonctionnement de la passe à poissons et bien évidemment sur les poissons qui l’empruntent !

Se présenter au plus tard 15 minutes avant le début de la visite.

Tenue vestimentaire obligatoire chaussures fermées et plates (pas de talon) et pantalon long (pas de short, bermuda, ni jupe, ni robe). Vêtements adaptés aux conditions météorologiques.

Maximum 15 participants sur inscription au préalable au 03 88 96 44 08.

A 11 h en allemand uniquement.

A 15h en français uniquement. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-15 15:00:00

fin : 2024-05-15 16:00:00

Passage sur le Rhin

Gambsheim 67760 Bas-Rhin Grand Est info@passage309.eu

