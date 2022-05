Visite guidée privée « Fiertés ! » au Centre Pompidou, 23 juin 2022, .

Le jeudi 23 juin 2022

de 18h00 à 19h30

. gratuit Réservation par mail à : refculture@centrelgbtparis.org

En écho au Mois des Fiertés, le Centre Pompidou et le Pôle Culture du Centre LGBT Paris Île-de-France vous proposent une visite guidée thématique à travers les collections du Musée. Olivier Font, Conférencier au Centre Pompidou, vous guidera dans cette lecture LGBTQ+ de ces œuvres. Quelles sont les représentations des lesbiennes, gays, bi et trans dans les œuvres d’art moderne et contemporain ? Que disent les artistes à propos du genre, des sexualités, de la visibilité ou des discriminations ?

Visite guidée privée « Fiertés ! » au Centre Pompidou

Jeudi 23 juin 2022, à 18h (durée : 1h30). Rendez-vous quinze minutes avant le début de la visite à l’accueil général dans le Forum.

Gratuit, dans la limite des places disponibles, uniquement sur inscription à refculture@centrelgbtparis.org

