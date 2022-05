Visite guidée prestige de la passe à poissons Gambsheim, 28 juillet 2022, Gambsheim.

Visite guidée prestige de la passe à poissons Gambsheim

2022-07-28 – 2022-07-28

Gambsheim Bas-Rhin Gambsheim

EUR L’occasion d’éveiller sa curiosité et ses papilles ! nUne visite exceptionnelle de la Passe à Poissons pour découvrir les parties cachées de l’ouvrage, habituellement réservée aux scientifiques et aux techniciens. Après la visite guidée, vous continuerez jusqu’au restaurant S’Rhinkaechele situé à côté des écluses et vous poursuivrez l’échange avec un biologiste de l’Association Saumon Rhin autour d’une assiette froide de poissons fumés et crudités. Inscription obligatoire. Tenue vestimentaire obligatoire : chaussures plates fermées, pantalon long.

Sur réservation uniquement

+33 3 88 96 44 08

Gambsheim

