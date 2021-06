Visite guidée : présentation d’un atlas maritime des services postaux de 1894 après restauration. French Lines & Compagnies, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Le Havre.

Au cours de la visite commentée vous découvrirez une sélection de cartes maritimes restaurées et montrées pour la première fois au public. Elles présentent le tracé des lignes maritimes et les noms des compagnies qui assuraient le transport du courrier postal entre les continents. Une présentation « avant-après » vous fera découvrir les enjeux et l’importance de la restauration de ces cartes. Ce projet mené sur plusieurs mois a permis de restaurer avec soin, de numériser puis de faire encadrer les 8 cartes de l’atlas. Des visites seront proposées le samedi et le dimanche à 14h, 15h et 16h, sur inscription préalable : sur le stand de French Lines & Compagnies lors la Fête de la Mer les 4 et 5 septembre au Havre et par téléphone à partir du 6 septembre. Une opération de sauvegarde qui a été réalisée grâce au mécénat de l’association Les Amis de French Lines. La restauration a été assurée par Agnès Gaudu et les encadrements réalisés par l’atelier Alain Lebourg.

Sur inscription uniquement, 10 personnes maximum par visite, masque obligatoire.

1894, un monde déjà bien connecté ! French Lines & Compagnies ouvre exceptionnellement ses portes et présente pour la première fois des cartes récemment réstaurées d’un atlas maritime.

