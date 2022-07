Visite guidée Prenez un bain de forêt Brasles, 9 juillet 2022, Brasles.

Visite guidée Prenez un bain de forêt

Lieu-dit La Maladrerie Brasles Aisne SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne

2022-07-09 14:30:00 – 2022-07-09 16:00:00

Brasles

Aisne

Brasles

23 23 23 Accompagné(s) de Christophe Thiriet, sophrologue expérimenté, vivez l’expérience du bain de forêt !

Vous aurez toutes les clés pour décupler vos sens et profiter au maximum de cette sortie relaxante et apaisante. Et tout ça, au cœur notre belle nature des Portes de la Champagne.

Durée de la visite : 1h30

Règlement obligatoire 72h à l’avance

+33 3 23 83 51 14 https://www.lesportesdelachampagne.com/le-programme-des-visites-guidees-des-portes-de-la-champagne

MDT C.Debout

Brasles

dernière mise à jour : 2022-06-30 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne