le samedi 18 septembre à Préfecture de la région Centre-Val de Loire et du Loiret Pièce d’identité obligatoire | Passe sanitaire et masque obligatoire | Sacs volumineux interdits | 15 personnes par groupe | Durée de la visite : 1 heure

Le visiteur pourra découvrir : la cour d’honneur, l’escalier, la galerie des glaces, le jardin, le salon “Empire”, le Grand salon, le salon de musique, le salon “aux grisailles” et la salle à manger. Préfecture de la région Centre-Val de Loire et du Loiret 181 rue de Bourgogne 45000 Orléans Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00

