Musée Nicolas Poussin, le samedi 14 mai à 20:00

En lien avec l’exposition temporaire “Gravure et contemplation” de Noh Jungsuk et de Pascal Girard, artistes graveurs contemporains, dont le thème tourne autour de la nature, la conférencière proposera une analyse des “Quatre saisons” peintes par Nicolas Poussin, à Rome, entre 1660 et 1664 pour le duc de Richelieu. La conférence portera sur la démarche esthétique de Nicolas Poussin qui souhaitait une nature purifiée par l’art. Nicolas Poussin, à la fin de sa vie, met en scène une réflexion sur les rapports de l’homme et de la nature. L’artiste représente la fertilité triomphant de la destruction ainsi que le mouvement immuable de la grande nature renvoyant au mythe de l’éternel retour de Friedrich Nietzsche. Nicolas Poussin nous livre un message plein d’humilité. Dans les quatre saisons , il annonce que la nature survivra à l’homme.

Entrée libre

Musée Nicolas Poussin Rue Sainte Clotilde, 27700 Les Andelys Les Andelys Eure



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T20:30:00