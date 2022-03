VISITE GUIDÉE POUSSEZ LES PORTES DU MUSÉE TAURIN Béziers Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Béziers Hérault 6 6 EUR Un tour de clé dans la serrure vous ouvre un lieu d’exception!

“Poussez les portes de…” est un nouveau programme de visites qui ouvre des sites fermés au public.

Profitez de l’occasion pour découvrir le Musée Taurin et son écrin historique, l’ancienne chapelle des Dominicains. C’est tout un pan de culture qui s’offre au public à travers une collection unique d’objets du patrimoine taurin : habits de lumière, affiches, gravures célèbres de la Tauromaquia du peintre Goya… un univers insolite et surprenant.

Réservation obligatoire. Un tour de clé dans la serrure vous ouvre un lieu d’exception! “Poussez les portes de…” est un nouveau programme de visites qui ouvre des sites fermés au public. Profitez de l’occasion pour découvrir le Musée Taurin et sa collection unique autour des habits de lumière, affiches, gravures célèbres de la Tauromaquia du peintre Goya… un univers insolite et surprenant.

