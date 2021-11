Genève Musée Ariana - Musée suisse de la céramique et du verre Genève Visite guidée pour seniors: le Musée Ariana Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre Genève Catégorie d’évènement: Genève

### **Exposition : Chrysanthèmes, dragons et samouraïs.** Le Musée Ariana présente une des plus importantes collections suisses de céramiques japonaises. Venez visiter cette exposition qui réunit 3 siècles de production avec un guide. La visite guidée est gratuite, mais l’entrée de l’exposition est payante. Cette animation est proposée dans le cadre des activités semestrielles de Cité Seniors, nous vous invitons à [consulter le programme](https://www.geneve.ch/sites/default/files/2021-09/programme-activites-cite-seniors-oct-dec-2021-ville-ge.pdf) pour plus d’activités adressés aux seniors, mais pas que!

Visite guidée gratuite, entrée au musée payante, sur inscription

Venez visiter l'exposition qui réunit 3 siècles de production de céramiques japonaises avec un guide

