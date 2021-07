La Garenne-Colombes Poste d'aiguillage de La Garenne Hauts-de-Seine, La Garenne-Colombes Visite guidée pour scolaires du poste d’aiguillage de La Garenne Poste d’aiguillage de La Garenne La Garenne-Colombes Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Le poste d’aiguillage de La Garenne est situé à proximité de la gare de La Garenne. C’est un poste datant de 1961 : c’est un des derniers grands postes à leviers mis en service. C’est un poste « electro mécanique unifié ». Cette visite a pour but de présenter le poste ainsi que le fonctionnement au public. Visite et découverte de la salle opérationnelle du poste d’aiguillage de La Garenne. Les agents présents assureront : – Accueil dans la salle opérationnelle ; – Présentation de l’organisation ; – Présentation de la technologie du poste ; – Présentation de la zone géographique d’action ; – Présentation du plan de transport ; – Présentation de notre concours aux opérations travaux ; – Échanges autour de la gestion d’incidents / incivilités ; – Manipulations des leviers. L’évènement se déroule le vendredi 17 septembre (pour les scolaires) et le dimanche 19 septembre (pour le public). L’inscription se fait via la plateforme d’inscription JEP 2020 SNCF. Chaque personne qui souhaite faire la visite devra s’inscrire à l’avance. Plusieurs créneaux horaires sont proposés aux visiteurs : – . 6 créneaux/jour En effet, pour des questions de sécurité, 5 personnes par créneau sont autorisées dans le poste d’aiguillage. Les créneaux horaires pour le public le dimanche sont : – De 10h30 à 13h15 – De 14h30 à 17h15 Les animaux ne sont pas autorisés dans le poste. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte et sont sous sa responsabilité.

Le poste d'aiguillage de La Garenne est situé à proximité de la gare de La Garenne. Poste datant de 1961. Il dépend de l'Etablissement Infra Circulation de Paris Saint-Lazare.

2021-09-17T09:30:00 2021-09-17T12:30:00;2021-09-17T14:30:00 2021-09-17T17:15:00

