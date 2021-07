Vascœuil Château et Jardins de Vascoeuil Eure, Vascœuil Visite guidée pour scolaires de l’exposition Les Fables de La Fontaine Château et Jardins de Vascoeuil Vascœuil Catégories d’évènement: Eure

Vascœuil

Visite guidée pour scolaires de l’exposition Les Fables de La Fontaine Château et Jardins de Vascoeuil, 17 septembre 2021-17 septembre 2021, Vascœuil. Visite guidée pour scolaires de l’exposition Les Fables de La Fontaine

le vendredi 17 septembre à Château et Jardins de Vascoeuil Tarif scolaire réduit à 3€/élève (au lieu de 5,50€)

Visite guidée pour scolaires (3 niveaux) du parc de sculptures modernes et/ou de l’exposition LES FABLES en hommage à Jean de la FONTAINE Château et Jardins de Vascoeuil 8 rue Jules Michelet, 27910 Vascoeuil Vascœuil Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T10:00:00 2021-09-17T12:30:00;2021-09-17T14:30:00 2021-09-17T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Eure, Vascœuil Autres Lieu Château et Jardins de Vascoeuil Adresse 8 rue Jules Michelet, 27910 Vascoeuil Ville Vascœuil lieuville Château et Jardins de Vascoeuil Vascœuil