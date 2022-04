Visite guidée pour les petits et les grands Cercil – Musée-Mémorial des enfants du Vel d’Hiv Orléans Catégories d’évènement: Loiret

A partir de 10 ans, découvrez l’histoire du Musée-Mémorial à travers l’itinéraire d’Isaac Millman. La visite suit les pas de cet enfant de sa naissance en Allemagne jusqu’à son arrivée aux Etats-Unis. Isaac Sztrymfman a sept ans quand l’Allemagne envahit la France, pays où ses parents, juifs polonais, se sont réfugiés. Le 14 mai 1941, son père, Moïshé, est arrêté, enfermé au camp de Pithiviers et le 25 juin 1942, déporté à Auschwitz. Il y est assassiné. En 1942, Isaac et sa mère, Rivelé, sont arrêtés alors qu’ils tentent de passer la ligne de démarcation et emprisonnés dans la prison d’Autun. Avant d’être à son tour internée à Pithiviers, sa mère soudoie un gardien pour que son fils soit envoyé dans un hôpital où, grâce à la complicité des médecins et infirmières, des enfants juifs sont déclarés malades. Après ce refuge provisoire, Isaac est caché par plusieurs personnes, faisant alternativement l’expérience de la cruauté et de la tendresse. Il doit camoufler son identité et prend le nom de Jean Devolder. À la fin de la guerre, Isaac ne retrouve pas ses parents. Il est adopté en 1948 aux États-Unis, et devient Isaac Millman.

Entrée libre sur réservation

