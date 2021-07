Carcassonne Archives départementales de l'Aude Aude, Carcassonne Visite guidée pour les familles Archives départementales de l’Aude Carcassonne Catégories d’évènement: Aude

Carcassonne

Visite guidée pour les familles Archives départementales de l’Aude, 19 septembre 2021-19 septembre 2021, Carcassonne. Visite guidée pour les familles

Archives départementales de l’Aude, le dimanche 19 septembre à 15:30

La visite découverte vous invite, pendant une heure environ, à emprunter le circuit des documents d’archives, de leur arrivée à leur communication en salle de lecture, en passant par la salle de tri et les magasins de conservation. Des documents, inédits, vous seront présentés pendant la visite. **Visite adaptée aux familles.** Partez à la découverte de notre bâtiment, de nos fonds et de nos métiers. Archives départementales de l’Aude 41 avenue Claude Bernard, 11000 Carcassonne Carcassonne Aude

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T15:30:00 2021-09-19T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Aude, Carcassonne Étiquettes évènement : Autres Lieu Archives départementales de l'Aude Adresse 41 avenue Claude Bernard, 11000 Carcassonne Ville Carcassonne lieuville Archives départementales de l'Aude Carcassonne