Fresne-Cauverville

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin

Le Clos de Chanchore est un jardin privé d’1,6 ha,que sa diversité botanique rend beau et intéressant en toutes saisons. Lors des RVJ, début juin, il vous offre ses deux roseraies de roses anciennes et modenes au top de leur floraison (+ de 400 variétés), ses derniers rhododendrons, ses hostas et, dans le jardin paysagé comme dans l’arboretum, ses arbres et arbustes magnifiques et originaux. Visites guidées uniquement à 10h30 ou 15h précises (Durée 2h). Pas de visites libres. Réservation demandée.

8€, 6€ (8/18 ans). Départ à 10h30 ou 15h précises (durée 2h)

28 l'Eglise, 27260 Fresne-Cauverville

2022-06-04T10:30:00 2022-06-04T12:30:00;2022-06-04T15:00:00 2022-06-04T17:00:00;2022-06-05T10:30:00 2022-06-05T12:30:00;2022-06-05T15:00:00 2022-06-05T17:00:00

