Visite guidée Potins royaux au Château Royal d’Amboise, 25 octobre 2022, .

Visite guidée Potins royaux au Château Royal d’Amboise



2022-10-25 16:15:00 – 2022-11-05 17:15:00

La jeune et jolie Gabrielle de Saint Ouen est l’une des personnalités les plus pétillantes du château royal d’Amboise. On ne lui connait qu’un (gros) défaut : elle a les oreilles qui trainent… et la langue bien pendue. En sa compagnie, le temps d’une déambulation au Château Royal, partagez tous les petits secrets de la Cour de France.

Rendez-vous au Château Royal d’Amboise

Réservation obligatoire

La jeune et jolie Gabrielle de Saint Ouen est l’une des personnalités les plus pétillantes du château royal d’Amboise. On ne lui connait qu’un (gros) défaut : elle a les oreilles qui trainent… et la langue bien pendue.

contact@amboise-valdeloire.com +33 2 47 57 09 28 https://www.amboise-valdeloire.com/visite-guidee-potins-royaux-au-chateau-royal-damboise

A. Berthet

dernière mise à jour : 2022-09-24 par