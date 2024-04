Visite guidée Port et nature, sentier du Hode Terminal de la Citadelle Le Havre, mercredi 24 avril 2024.

Visite guidée Port et nature, sentier du Hode Terminal de la Citadelle Le Havre Seine-Maritime

Partez pour une aventure de 3 heures et demie qui vous transporte en car au cœur de l’estuaire depuis Le Havre jusqu’au magnifique marais du Hode.

Accompagnés par des guides experts du LH Port Center et de la Maison de l’Estuaire, découvrez les trésors cachés de ce territoire exceptionnel, mêlant histoire, nature et activités portuaires. Parcourez la zone industrielle et plongez-vous dans les mécanismes des infrastructures portuaires, des activités logistiques et industrielles.

Au marais du Hode, préparez-vous à une balade pédestre de deux kilomètres au milieu de la nature préservée. Munis de jumelles fournies sur place, laissez-vous émerveiller par la diversité ornithologique de ce lieu unique. N’oubliez pas d’explorer les vestiges du bac Hode, un lien historique crucial entre les deux Normandie avant l’ère du pont de Tancarville. Une expérience singulière vous attend, entre découverte, émerveillement et apprentissage.

Point de rendez-vous Le Havre Port Center (Terminal de la Citadelle (Brittany Ferries).

Durée 3h30 A partir de 12 ans.

Réservation obligatoire.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-24 09:30:00

fin : 2024-04-24 13:00:00

Terminal de la Citadelle Le Havre Port Center / Maison de l’Estuaire

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie info@lehavreportcenter.com

L’événement Visite guidée Port et nature, sentier du Hode Le Havre a été mis à jour le 2024-04-02 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie