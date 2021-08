Saint-Jean-de-Fos Pont du Diable Hérault, Saint-Jean-de-Fos Visite guidée Pont du Diable Saint-Jean-de-Fos Catégories d’évènement: Hérault

Saint-Jean-de-Fos

Visite guidée Pont du Diable, 18 septembre 2021, Saint-Jean-de-Fos. Visite guidée

Pont du Diable, le samedi 18 septembre à 11:00

Laissez-vous conter la légende du Pont du Diable, découvrir les paysages de la Vallée de l’Hérault, façonnés par cette rivière au fil des siècles. Suivez le guide et venez découvrir l’histoire du Pont du Diable et son panorama sur les Gorges de l’Hérault ! Pont du Diable 34150, Saint-Jean-de-Fos Saint-Jean-de-Fos Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Saint-Jean-de-Fos Autres Lieu Pont du Diable Adresse 34150, Saint-Jean-de-Fos Ville Saint-Jean-de-Fos lieuville Pont du Diable Saint-Jean-de-Fos