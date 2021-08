Pleurtuit Pleurtuit Ille-et-Vilaine, Pleurtuit Visite guidée – Pointe de Cancaval, la nature côté Rance Pleurtuit Pleurtuit Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Visite guidée – Pointe de Cancaval, la nature côté Rance Pleurtuit, 7 septembre 2021, Pleurtuit. Visite guidée – Pointe de Cancaval, la nature côté Rance 2021-09-07 – 2021-09-07 Parking de la Pointe de Cancaval Lieu-dit Cancaval

Pleurtuit Ille-et-Vilaine Pleurtuit Depuis les quartiers du Haut Cancaval et leurs somptueuses demeures, surplombant l’estuaire de la Rance, partez pour une randonnée sur la pointe de Cancaval. Au cours de votre visite, vous découvrirez une nature préservée, pendant que le guide conférencier vous contera l’histoire de cette partie du fleuve. Durée 1h30. 20 personnes maximum. Tarif : 6€

Tarif réduit (enfants de 7 à 18 ans, étudiants munis de leur carte, demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minima sociaux) : 4€

Gratuit pour les enfants de – 7 ans. Réservation obligatoire dans les espaces d’accueil de Dinard Côte d’Émeraude Tourisme ou sur notre billetterie en ligne : https://billetterie.dinardemeraudetourisme.com/

Billets ni échangeables, ni remboursables. Programme susceptible d’évolution en fonction des conditions sanitaires. Mardi 7 septembre 2021- 15h – Parking de la Pointe de Cancaval dernière mise à jour : 2021-05-27 par

