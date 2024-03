Visite Guidée « plonger dans les ouvrages manuscrits conservés au musée Champollion » place Champollion Figeac, samedi 6 avril 2024.

Visite Guidée « plonger dans les ouvrages manuscrits conservés au musée Champollion » place Champollion Figeac Lot

Pour la troisième édition du festival du livre et de ses métiers, nous vous proposons deux visites guidées pour vous plonger dans les ouvrages manuscrits conservés au musée.

Accompagné d’un médiateur, parcourez le musée à travers le temps et les civilisations pour entrevoir la diversité des précieux manuscrits qui y sont exposés. Une belle opportunité de découvrir celui prêté pour quelques mois par la Bibliothèque nationale de France ; « Le Livre du corps de policie ». Ce manuscrit, écrit entre 1406-1407, par Christine de Pisan était manuel de gouvernement destiné au dauphin Louis de Guyenne. Ce traité est le premier écrit par une autrice et Christine de Pisan y plaide pour la paix et la réconciliation.

Samedi 6 avril

Visite guidée à 11h et 15H

musée Champollion Les Écritures du Monde

À l’occasion de Vivre Livre ! l’entrée du musée Champollion- Les Écriture du Monde et de l’exposition temporaire Script Girls sont gratuites toute la journée du 6 avril

Vivre livre ! festival du livre et de ses métiers, rassemble les acteurs du livre

du territoire pour proposer au grand public une journée ludique et conviviale de

découverte des coulisses et des secrets de leurs professions. Venez rencontrer,

expérimenter, écouter, rêver le livre.

en partenariat avec l’Astrolabe dans le cadre de vivre livre ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 11:00:00

fin : 2024-04-06

place Champollion musée Champollion

Figeac 46100 Lot Occitanie

L’événement Visite Guidée « plonger dans les ouvrages manuscrits conservés au musée Champollion » Figeac a été mis à jour le 2024-02-29 par OT Figeac