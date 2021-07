Le Gua Plateau des forges du Gua Aveyron, Le Gua Visite guidée Plateau des forges du Gua Le Gua Catégories d’évènement: Aveyron

Cheminées à têtes ouvragées, plan d’eau, arcades, mémorial des fusillés sont autant de témoins de l’activité de cet ancien site industriel. L’église Notre-Dame du Gua, l’école Jules Ferry, les logements rappellent que le Gua ne doit son existence qu’à la mine et aux forges.

Rdv devant le stade Léopold Goryl

À travers l'histoire du plateau, découvrez la naissance d'une industrie et d'un quartier.

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00

