Visite guidée : Plantes sauvages comestibles et médicinales avec Vincent Pierrefeu-du-Var Pierrefeu-du-Var Pierrefeu-du-Var Catégories d’Évènement: Pierrefeu-du-Var

Var

Visite guidée : Plantes sauvages comestibles et médicinales avec Vincent Pierrefeu-du-Var, 8 février 2022, Pierrefeu-du-Var Pierrefeu-du-Var. Visite guidée : Plantes sauvages comestibles et médicinales avec Vincent 20 boulevard Henri Guerin Office de Tourisme Pierrefeu-du-Var Var Office de Tourisme 20 boulevard Henri Guerin

2022-02-08 09:30:00 – 2022-02-08

Office de Tourisme 20 boulevard Henri Guerin

Pierrefeu-du-Var

Var Pierrefeu-du-Var EUR Accompagné du guide naturaliste Vincent Blondel, découvrez les plantes sauvages du massif des Maures, apprenez à reconnaître les spécimens comestibles et comprenez leurs bienfaits. Office de Tourisme 20 boulevard Henri Guerin Pierrefeu-du-Var

dernière mise à jour : 2022-11-29 par

Détails Catégories d’Évènement: Pierrefeu-du-Var, Var Autres Lieu Pierrefeu-du-Var Adresse Pierrefeu-du-Var Var Office de Tourisme 20 boulevard Henri Guerin Ville Pierrefeu-du-Var Pierrefeu-du-Var lieuville Office de Tourisme 20 boulevard Henri Guerin Pierrefeu-du-Var Departement Var

Pierrefeu-du-Var Pierrefeu-du-Var Pierrefeu-du-Var Var https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pierrefeu-du-var-pierrefeu-du-var/

Visite guidée : Plantes sauvages comestibles et médicinales avec Vincent Pierrefeu-du-Var 2022-02-08 was last modified: by Visite guidée : Plantes sauvages comestibles et médicinales avec Vincent Pierrefeu-du-Var Pierrefeu-du-Var 8 février 2022 20 boulevard Henri Guerin Office de Tourisme Pierrefeu-du-Var Var Pierrefeu-du-Var Pierrefeu-du-Var, Var Var

Pierrefeu-du-Var Pierrefeu-du-Var Var