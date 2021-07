Vernet-les-Bains Place de la République Pyrénées-Orientales, Vernet-les-Bains Visite guidée Place de la République Vernet-les-Bains Catégories d’évènement: Pyrénées-Orientales

Place de la République, le samedi 18 septembre à 11:00

Un guide et un clown vous emmèneront en balade à travers le village de Vernet Les Bains. Attendez-vous à une visite guidée hors du commun, où vous apprendrez les richesses du pays Catalan tout en vous poilant. Cette année Visite CONTRE Visite développe l’aspect participatif éducatif sans perdre sa touche décalée et humoristique. Le duo d’enfer continue de vous emmener en balade avec leurs nouveautés : Marionnette pédagogique, Interprétation Historique en Théâtre d’objet, Quizz, roman photo, mise en scène et le fabuleux traditionnel 1/2/3 soleil… Un guide et un clown vous emmèneront en balade à travers le village. Place de la République Place de la République, 66820 Vernet Les Bains Vernet-les-Bains Pyrénées-Orientales

