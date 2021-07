Rodez Place de la cité Aveyron, Rodez Visite guidée Place de la cité Rodez Catégories d’évènement: Aveyron

Rodez

Visite guidée Place de la cité, 18 septembre 2021, Rodez. Visite guidée

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Place de la cité

A l’occasion de ce week-end patrimonial, il vous sera donné de comprendre l’aménagement de ces places, de connaitre l’origine de leurs noms ainsi que leurs décors d’hier et d’aujourd’hui… De la place de la Cité à la place du Bourg, en passant par la place d’Armes, venez découvrir l’histoire et les anecdotes qui émaillent ces lieux fréquentés au quotidien par les ruthénois. De la place de la Cité à la place du Bourg, en passant par la place d’Armes, venez découvrir l’histoire et les anecdotes qui émaillent ces lieux fréquentés au quotidien par les ruthénois. Place de la cité 12000 Rodez Rodez Aveyron

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:30:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Aveyron, Rodez Autres Lieu Place de la cité Adresse 12000 Rodez Ville Rodez lieuville Place de la cité Rodez