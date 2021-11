Beauvais Beauvais Beauvais, Oise Visite Guidée : Place au Cirque Beauvais Beauvais Catégories d’évènement: Beauvais

2021-11-08 – 2022-01-17

Beauvais Oise Beauvais 0 0 Rendez-vous du 6 novembre 2021 au 23 janvier 2022 au MUDO- Musée de l’Oise pour faire le plein d’activité sur le thème du cirque ! Vous pourrez y assister gratuitement à des visites guidées de l’exposition. Seront également mises en place deux visites gratuites « une heure une œuvre ». Pour les plus jeunes un spectacle mêlant cirque et théâtre aura lieu, mais aussi un atelier-découverte des arts du cirque ainsi que des visites ludiques. Dates de visites guidées de l’exposition:

Lundi 8 novembre de 11h à 12h

Vendredi 26 novembre de 15h à 16h

Lundi 6 décembre de 11h à 12h

Dimanche 12 décembre de 15h30 à 16h30

Vendredi 7 janvier de 15h à 16h

contact.mudo@mudo.oise.fr +33 3 44 10 40 50 http://mudo.oise.fr/

Beauvais

