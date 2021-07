Visite guidée « Pissevin-Valdegour, quartier d’Histoire, histoires de quartier » Maison de projets, 18 septembre 2021, Nîmes.

Visite guidée « Pissevin-Valdegour, quartier d’Histoire, histoires de quartier »

Maison de projets, le samedi 18 septembre à 14:00

Patrimoine architectural, naturel et Street-art : découvrez l’Histoire et les histoires des grands ensembles des quartiers ouest et partagez la mémoire du quartier avec les femmes de Pissevin.

Maison de projets 34 rue Weber, 30907 Nîmes Nîmes Pissevin Gard



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T16:00:00