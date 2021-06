Caen Bibliothèque Alexis de Tocqueville Caen, Calvados Visite guidée « pièces maîtresses », doublée en LSF Bibliothèque Alexis de Tocqueville Caen Catégories d’évènement: Caen

A la fois anciennes et contemporaines : fonds régional, arts du spectacle et fonds nordique. Et assistez à une présentation de documents anciens dans nos sous-sol ! Découvrez certaines des collections de référence qui font la spécificité de la bibliothèque de Caen Bibliothèque Alexis de Tocqueville 15 quai François Mitterrand, 14000 Caen Caen Calvados

2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T18:00:00

