Visite guidée « Photos & Co » Dernière visite guidée des expositions – Durée 1h Dimanche 21 avril, 15h00 Galerie le Château d’Eau

Début : 2024-04-21T15:00:00+02:00 – 2024-04-21T16:00:00+02:00

Fin : 2024-04-21T15:00:00+02:00 – 2024-04-21T16:00:00+02:00

Accompagné d’un médiateur, visitez les expositions temporaires Arno Brignon « Us » et Philémon Barbier « Rien à perdre », une manière de comprendre la démarche de l’artiste et de partager vos émotions et sensations face aux images.

Pour cette dernière visite guidée, Arno Brignon présentera lui-même son exposition.

Tarif d’entrée (gratuit jusqu’à 5 ans) + 3 euros. – Achat billet en ligne

Galerie le Château d'Eau 1 Place Laganne, 31300 Toulouse, France

Pôle photographique de Toulouse, la Galerie Le Château d'Eau met à l'honneur la photographie d'auteur. Les expositions favorisent une réflexion autour de l'œuvre du photographe exposée, qu'il s'agisse de grands auteurs ou de jeunes créateurs.

