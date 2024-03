Visite guidée « Photos & Co » Galerie le Château d’Eau Toulouse, dimanche 31 mars 2024.

Visite guidée « Photos & Co » Visite guidée tous les derniers dimanches du mois pour tous publics – Durée 1h Dimanche 31 mars, 15h00 Galerie le Château d’Eau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-31T15:00:00+02:00 – 2024-03-31T16:00:00+02:00

Fin : 2024-03-31T15:00:00+02:00 – 2024-03-31T16:00:00+02:00

Accompagné d’un médiateur, visitez les expositions temporaires, une manière de comprendre la démarche de l’artiste et de partager vos émotions et sensations face aux images.

Cette visite présentera les expositions d’Arno Brignon « Us » et Philémon Barbier « Rien à perdre ».

Tarif d’entrée (gratuit jusqu’à 5 ans) + 3 euros. – Achat billet en ligne

Galerie le Château d’Eau 1 Place Laganne, 31300 Toulouse, France Toulouse 31000 Saint-Cyprien Haute-Garonne Occitanie 05 34 24 52 35 https://chateaudeau.toulouse.fr/ [{« link »: « https://chateaudeau.toulouse.fr/agenda/exposition/us-2800897/ »}, {« link »: « https://chateaudeau.toulouse.fr/agenda/exposition/philemon-barbier-rien-a-perdre/ »}, {« link »: « https://billetterie.galerie-chateau-eau.toulouse.fr/selection/timeslotpass?productId=10228775788610 »}] Pôle photographique de Toulouse, la Galerie Le Château d’Eau met à l’honneur la photographie d’auteur. Les expositions favorisent une réflexion autour de l’œuvre du photographe exposée, qu’il s’agisse de grands auteurs ou de jeunes créateurs. Métro : ligne A – station Esquirol ou Saint-Cyprien-République

#visiteguidée #photographie

© Galerie Le Château d’Eau