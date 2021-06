Pézenas Pézenas Hérault, Pézenas VISITE GUIDEE : PEZENAS UN TRESOR D’ARCHITECTURE Pézenas Pézenas Catégories d’évènement: Hérault

Pézenas Hérault Pézenas 6 EUR Venez découvrir une ville au patrimoine architectural remarquable. De nombreux hôtels particuliers témoignent du faste d’une cité qui fut la capitale politique du Languedoc au XVIIe siècle et qui porte en elle l’empreinte de ses illustres gouverneurs: les ducs de Montmorency et le prince de Conti. RESERVATIONS : 06 72 95 93 68

Respect des mesures sanitaires en rigueur

Rendez-vous : Office de Tourisme

Tarif : 8€ Tarif réduit : 6€ Tarif Enfant : 4,5€

Départ minimum 5 personnes

Visite proposée par l’Office de Tourisme – Mission Patrimoine Pézenas – Pays d’art et d’histoire

Venez découvrir une ville au patrimoine architectural remarquable. De nombreux hôtels particuliers témoignent du faste d'une cité qui fut la capitale politique du Languedoc au XVIIe siècle et qui porte en elle l'empreinte de ses illustres gouverneurs: les ducs de Montmorency et le prince de Conti. +33 6 72 95 93 68

