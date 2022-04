VISITE GUIDÉE – PÉZENAS, SUR LES PAS DE MOLIÈRE Pézenas, 6 avril 2022, Pézenas.

VISITE GUIDÉE – PÉZENAS, SUR LES PAS DE MOLIÈRE Pézenas

2022-04-06 14:30:00 – 2022-04-06

Pézenas Hérault

4 4 EUR Molière a séjourné à plusieurs reprises à Pézenas entre 1650 et 1656.

Avec un guide conférencier, découvrez les lieux marqués par sa présence : la boutique du barbier Gély et son fameux fauteuil, l’hôtellerie du bât d’argent, mais aussi le monument édifié en son honneur et sa mémoire toujours vivante au fil des rues et ravivée à l’occasion des 400 ans de sa naissance.

*Le 23 et 27 avril possibilité lors de la visite guidée de rentrer dans la cour de l’Hôtel d’Alphons si plus de 25 personnes.

Dans ce cas, les personnes doivent prévoir de régler 1 euro supplémentaire sur place.

R-V Office de Tourisme

Visite proposée par l’Office de Tourisme – Mission Patrimoine Pézenas – Pays d’art et d’histoire

#ESCAPADEPATRIMOINE

#ESCAPADEALINFINI

Découvrez les lieux que Molière a fréquentés à Pézenas durant ses séjours ; les personnages qu’il y a rencontrés et comment la ville a conservé sa mémoire.

Molière a séjourné à plusieurs reprises à Pézenas entre 1650 et 1656.

Avec un guide conférencier, découvrez les lieux marqués par sa présence : la boutique du barbier Gély et son fameux fauteuil, l’hôtellerie du bât d’argent, mais aussi le monument édifié en son honneur et sa mémoire toujours vivante au fil des rues et ravivée à l’occasion des 400 ans de sa naissance.

*Le 23 et 27 avril possibilité lors de la visite guidée de rentrer dans la cour de l’Hôtel d’Alphons si plus de 25 personnes.

Dans ce cas, les personnes doivent prévoir de régler 1 euro supplémentaire sur place.

R-V Office de Tourisme

Visite proposée par l’Office de Tourisme – Mission Patrimoine Pézenas – Pays d’art et d’histoire

#ESCAPADEPATRIMOINE

#ESCAPADEALINFINI

Pézenas

dernière mise à jour : 2022-04-06 par