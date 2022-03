VISITE GUIDÉE – PÉZENAS, SUR LES PAS DE MOLIÈRE Pézenas, 23 avril 2022, Pézenas.

VISITE GUIDÉE – PÉZENAS, SUR LES PAS DE MOLIÈRE Pézenas

2022-04-23 – 2022-04-23

Pézenas Hérault

4 4 EUR Avec un guide conférencier, découvrez les lieux que Molière a fréquentés à Pézenas durant ses séjours ; les personnages qu’il y a rencontrés et comment la ville a conservé sa mémoire.

Réservation obligatoire

R-V Office de Tourisme

Respect des consignes sanitaires

Si plus de 25 personnes, la visite de l’Hôtel d’Alphonse est prévue et les personnes doivent prévoir de régler 1 euros supplémentaire sur place.

Visite proposée par l’Office de Tourisme – Mission Patrimoine Pézenas – Pays d’art et d’histoire

#ESCAPADEPATRIMOINE

#ESCAPADEALINFINI

Découvrez les lieux que Molière a fréquentés à Pézenas durant ses séjours ; les personnages qu’il y a rencontrés et comment la ville a conservé sa mémoire.

+33 4 67 98 36 40

Avec un guide conférencier, découvrez les lieux que Molière a fréquentés à Pézenas durant ses séjours ; les personnages qu’il y a rencontrés et comment la ville a conservé sa mémoire.

Réservation obligatoire

R-V Office de Tourisme

Respect des consignes sanitaires

Si plus de 25 personnes, la visite de l’Hôtel d’Alphonse est prévue et les personnes doivent prévoir de régler 1 euros supplémentaire sur place.

Visite proposée par l’Office de Tourisme – Mission Patrimoine Pézenas – Pays d’art et d’histoire

#ESCAPADEPATRIMOINE

#ESCAPADEALINFINI

Pézenas

dernière mise à jour : 2022-03-09 par